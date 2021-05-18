Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки

За эту сумму он обещал вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
Фото: gp.gov.ua

Cудью Донецкого окружного административного суда уличили в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых.

В частности за 30 тысяч долларов он обещал отмену Верховным Судом решений и направление дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Правоохранители задержали судью в городе Славянске при получении от предпринимателя всей суммы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей.

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