Судью Донецкого окружного админсуда задержали после получения $30 тыс. взятки
За эту сумму он обещал вернуть дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Cудью Донецкого окружного административного суда уличили в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в декабря 2020 года судья, находясь в Харькове, сообщил директору частного предприятия, что за вознаграждение он якобы может решить вопрос в пользу предприятия в Кассационном суде Верховного Суда через своих знакомых.
В частности за 30 тысяч долларов он обещал отмену Верховным Судом решений и направление дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Правоохранители задержали судью в городе Славянске при получении от предпринимателя всей суммы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Напомним, ранее судья Печерского суда получила выговор за "отмазывание" пьяных водителей.