Парламент отправил в отставку министра здравоохранения Степанова

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Соответствующее решение поддержали 292 народных депутата.

Представление об отставке сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что способность нашей медицинской системы за год выросла в разы, но главной задачей министра был вопрос вакцинации.

"Глава МОЗ уверял, что ситуация с поставками в ближайшее время решится, но прогресс по этому вопросу слишком медленный, а коммуницированные ним и министерством данные часто расходились с реальностью", - отметил Шмыгаль.

Сам Степанов во время выступления заявил, что за время его работы увеличилось количество коек с кислородом в больницах, а ИВЛов всем хватало даже на пике эпидемии.

"МОЗ построило за год устойчивую систему, которая позволяет Украине не возглавлять рейтинги смертей коронавируса. Да, не все идеально ... МОЗ, я и моя команда никогда не чурались конструктивных замечаний", - заявил Степанов и процитировал Аристотеля: единственный способ избежать критики - ничего не делать.

Степанов снова опроверг провал обеспечения кислородом больниц.

"Одна из причин представления - провал вакцинации, но провал вакцинации произошел во всем мире, к тому же мы не производим вакцины и не является приоритетной страной для поставок", - добавил он.

Степанов также заявил, что еще одна вероятная причина его отставки - "слишком активно выбивал зарплаты врачам" и этим "создавал себе политический имидж". Он добавил, что имеет "четкий план, как полностью преодолеть пандемию, для этого нужны время и ваша поддержка».

После выступления и ответов Степанова выступил глава профильного комитета Михаил Радуцкий. Он только озвучил решение комитета - рекомендации депутатам самим определиться, отправлять ли Степанова в отставку.

Максим Степанов был назначен министром здравоохранения более года назад, 30 марта. Он стал третьим главой МОЗ Украины за то время, когда в мире стало известно о COVID-19. Назначили Степанова со второй попытки: на первом внеочередном заседании 30 марта Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца, однако за назначение Степанова на его пост не хватило голосов. Во время первого голосования кандидатуру Максима Степанова на должность министра здравоохранения поддержали лишь 217 депутатов, во время второго - 256.

Кандидатура Степанова считалась наиболее вероятной на пост главы МОЗ еще летом 2019-го, во время формирования правительства Гончарука, однако в последнюю минуту выбор остановили на Зоряне Скалецкой.

Подписи за отставку министра Степанова собирали уже длительное время. Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае 2020-го из-за скандальной закупки защитных костюмов для медиков. Новая волна недовольства деятельностью МОЗ возникла на фоне не очень быстрой вакцинации от ковида в Украине. Сразу несколько политических сил собирали подписи за созыв внеочередного заседания для рассмотрения отставки министра.

Последний "раунд" инициирования отставки Степанова активно начался в прошлом месяце. 27 апреля нардеп от "Голоса" Ольга Стефанишина отметила, что собрано 130 подписей нардепов для рассмотрения отставки Степанова, не хватает только 20. Источники LB.ua сообщали, что на тот момент голосов в зале за отставку Степанова не было, поскольку не была определена кандидатура его преемника. Необходимое количество подписей - 150 - собралось по инициативе фракции "Голос" 28 апреля.

Однако рассмотрение отставки министра происходило по представлению главы правительства Дениса Шмыгаля. Основной причиной этого решения премьер-министр назвал неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.

В пятницу, 14 мая, источники LB.ua сообщили, что депутаты рассмотрят вопросы увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые два написали заявления на увольнение, однако Степанов – нет. Вероятным преемником Степанова в должности министра является его заместитель, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Сам он отказался комментировать возможность своего назначения. Голосования по кандидатуре новых министров должны состояться в этот четверг.

Степанов после появления представления об увольнении сказал, что не писал заявления об отставке, а с этим решением должен определиться парламент. За день до решающего голосования он записал видеообращение, в котором сказал, что "все только начинается", и заявил о подковерных играх.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. На заседании были 15 членов комитета, из них 7 поддержали отставку, 7 воздержались при голосовании, 1 проголосовал против.

В тот же день вопросы увольнения министров рассматривались на заседании фракции "Слуга народа". Степанов прищел на него лично. Некоторые "слуги народа" выступили против увольнения Степанова, но голосов "за" увольнение и назначение новых министров в четверг в Раде хватало. Источники редакции во фракции также сообщали, что "главное в выступлении Степанова: "Я не против уйти, но я хочу услышать причины"."Слуги" также сказали, что будут опросы в партийном приложении об увольнении всех трех министров.

Еще до того, как стало известно об изменении трех министров, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил о намерении Верховой Рады вскоре заменить одного из министров. Он не назвал фамилий.

В конце июля прошлого года в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Степанова. Инициативу "Голоса" поддержали 96 нардепов. Однако сам Степанов на вопрос о своей отставке сказал, что "не все мечты сбываются".

В интервью LB.ua в сентябре Степанов заявил, что не оставит пост министра в случае победы на выборах в Одесский облсовет.