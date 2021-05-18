Эстония хочет приобрести 70 тыс. саженцев для восстановления лесов Луганщины после пожаров

Во время визита на КПВВ "Станица Луганская" премьер Кая Каллас вместе с вице-премьером Резниковым и главой Луганской ОГА высадили три саженца можжевельника.

Эстония хочет приобрести около 70 тыс. саженцев для восстановления лесов Луганщины после пожаров.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Резниковым находится с визитом на Луганщине.

Во время визита на КПВВ "Станица Луганская" госпожа Каллас объявила о намерениях Эстонии помочь Луганской области в реновации лесов после пожаров.

"Символично, что во время пребывания на КПВВ госпожа премьер Кая Каллас, вице-премьер Алексей Резников и глава Луганской ОГА-ВЦА Сергей Гайдай высадили три саженца можжевельника", - сообщили в Минреинтеграции.

Фото: minre.gov.ua

Фото: minre.gov.ua

Напомним, 14 мая комиссия ТЭБ и ЧС утвердила меры по предотвращению лесных пожаров в Луганской и Донецкой областях.

В феврале ГБР отчиталось о расследовании резонансных пожаров в Одесской и Луганской областях и в Харькове.