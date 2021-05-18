Министра экономразвития Петрашко отправили в отставку

За проголосовали 280 народных депутатов.

Министра экономразвития Петрашко отправили в отставку
Игорь Петрашко
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада проголосовала за увольнение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

За проголосовали 280 народных депутатов.

Фото: Скриншот видео

Криклий стал вторым министром, увольнение которого рассмотрели на внеочередном заседании 18 мая. Министр сам подал заявление об отставке, профильный комитет рекомендовал парламенту уволить его. Ранее Рада уволила министра министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Игорь Петрашко был назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта 2020 года. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming. В сентябре первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Стефанчук отметил, что кадровые выводы будут делать после того, как Кабинет Министров предложит парламенту проект государственного бюджета на 2021 год. В октябре 2020 года в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Петрашко с должности министра, но оно не имело развития.

14 мая источники LB.ua в Офисе президента и "Слуге народа" сообщили, что парламент рассмотрит вопрос увольнения министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.

По информации собеседников, Петрашко на посту сменит глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. В апреле этого года он выиграл конкурс на должность главы ГНС и получил 5-летний контракт. А источники во фракциях "Голос" и "Слуга народа" в тот же день сообщили, что Игорь Петрашко и Владислав Криклий написали заявления на увольнение.

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