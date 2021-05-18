Минобороны Беларуси внезапно объявило проверку боевой готовности ракетных войск

После этого военные будут выдвигаться на полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

Минобороны Беларуси внезапно объявило проверку боевой готовности ракетных войск
Геннадій Козловський
Фото: Міноборони Білорусі

В Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск вооруженных сил.

Об этом сообщает телеграм-канал Министерства обороны страны.

"Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч", "Ураган". Всего будет задействовано до 100 единиц техники и более 500 человек личного состава.

"После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения будут выдвигаться на полигоны Вооруженных Сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов", - заявили в Минобороны.

Напомним, накануне Александр Лукашенко подписал закон, снимающий с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия "с учетом обстановки".

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