Премьер Эстонии посетила пропускной пункт "Станица Луганская"

Сегодня, 18 мая, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников находятся с визитом на Луганщине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сейчас Каллас и Резников посетили КПВВ "Станица Луганская", где уже начаты работы по сооружению многофункциональной сервисной зоны.

Госпожа премьер-министр была ознакомлена с планами по дальнейшему функционалу обновленного КПВВ, а она подтвердила намерения относительно дальнейшей поддержки Украины.

"Мы все - партнеры и друзья Украины. Границы Украины международно определены, и Луганск - это Украина, Донецк - это Украина, и Крым - это Украина. Мы 7 лет стоим бок о бок с Украиной и продолжим это делать столько, сколько надо. Я убеждена, что лучший ответ Украины на вооруженную агрессию РоSSии, - это реформы. И, конечно, инвестирование в развитие подконтрольных Правительству территорий. Люди должны видеть, что на свободной территории лучше, здесь есть жизнь, и Украина - это европейская страна", - подчеркнула Каллас .

Фото: facebook.com/MReintegration

Резников поблагодарил Эстонию за партнерство и поддержку и напомнил, что в прошлом году многофункциональные сервисные зоны были построены на КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое». Он добавил, что строительство сервисной зоны в Станице Луганской происходит при партнерстве ПРООН и ожидается, что работы будут завершены осенью.

Министр также рассказал, что услуги в сервисных зонах пользуются спросом. В частности, например, с начала года услугами "Ощадбанка" в сервисных центрах КППВ "Счастье" и "Новотроицкое" воспользовались 3305 граждан, "Новой почты" - 8441 гражданин, магазина сопутствующих товаров "Osto" - 2634 гражданина, медпунктов - 3251 гражданин . Услуги в ЦПАО были оказаны 3703 гражданам.

Резников добавил, что наши граждане с оккупированных территорий должны иметь возможность получать все услуги, которые оказывает Украина, и должны чувствовать и понимать, что "государству до них есть дело".

Фото: facebook.com/MReintegration

Напомним, в ноябре прошлого года Минреинтеграции анонсировало создание универсальных сервисных хабов на всех КПВВ.