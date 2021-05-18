В СБУ рассказали, почему во время спецоперации "звонили" в дверь Кличко

Правоохранители объяснили, что искали администратора камер видеонаблюдения, а также информацию о подозреваемых от соседей.

Сегодня, 18 мая, сотрудники Службы безопасности провели обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах.

В пресс-центре СБУ отметили, что обыски также были проведены сразу в нескольких регионах Украины. Все они - в рамках этого же уголовного производства.

"Цель этих действий - разоблачить сеть дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ . Речь идет о незаконно импортируемой продукции более чем на 100 млн грн", - говорится в сообщении.

В спецслужбе пояснили, что одно из офисных помещений, в котором "разместились" злоумышленники и где проводили обыски, находилось в том же доме, где живет Кличко.

"Чтобы установить все обстоятельства деятельности злоумышленников, сотрудники СБУ , среди прочего, искали администратора камер видеонаблюдения снаружи и внутри дома. Все это - с целью установления и подтверждения причастности фигурантов производства к помещениям, расположенным на соответствующем этаже. На обнародованных Виталием Кличко видео четко видно, что в его дверь, как и в двери других его соседей по подъезду (не являющихся фигурантами производства), никто не врывался. Двое сотрудников СБУ в гражданском позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, пошли к другим соседям, чтобы получить информацию о фигурантах производства", - отметили в СБУ .

Напомним, сегодня утром в дом Кличко пришли с обысками. Около 20 человек ждали в подъезде, пока мэр Киева был на тренировке. Впоследствии правоохранители сообщили Кличко, что приходили к жителям квартиры, расположенной ниже.

Позже в СБУ объяснили, что следственные действия происходили в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах. В то же время в Государственной фискальной службе сообщили о разоблачении группы лиц в изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.

Массовые обыски у связанных со столичной властью лиц и структур происходят уже несколько недель. Обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сообщила, что депутаты Киеврады совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах. Кроме того, следственные действия прошли в доме главы исполкома партии "УДАР", экс-нардепа Артура Палатного.

Также главное управление Нацполиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА, которых обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Кличко назвал массированные обыски давлением на столичную власть и подавлением самоуправления, согласованными на Банковой. Он считает, что это связано с тем, что Киев изучает вопрос введения исполкомов, когда община и управление городом не зависят от указаний центральной власти

Мэр города также заявил, что атака на столичную власть происходит по схеме, которую Виктор Янукович когда-то использовал с Леонидом Черновецким. Он отметил, что правоохранители проводят "громкие" обыски в рамках уголовных производств, материалы которых КГГА передала раньше.