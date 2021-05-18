Сколько заработал Байден и его жена за год (декларация)

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 тыс. Об этом свидетельствуют данные налоговых деклараций, пишет bcs-express.

Фото: pravda.com.ua

«Президент и первая леди совместно подали декларацию по подоходному налогу и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере $607,336 тысяч», — сообщил Белый дом.

Как пишет «Интерфакс-Украина», Байдены заплатили $157 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28?794 и $443 в штате Вирджиния. При этом они пожертвовали $30?704 10 различным благотворительным организациям.

Самым крупным пожертвованием стали $10 тыс., выделенные Фонду имени сына Джо Байдена — Бо Байдена, который скончался в 2015 году от онкологии.

Напомним

В прошлом году собственный капитал экс-президента США Дональда Трампа снизился за год на $300 миллионов до $2,7 млрд. В целом с момента его вступления в должность он потерял 10% своего состояния.

Крупнейший удар по капиталу Трампа нанесло снижение стоимости здания на Уолл-стрит, 40, Башни Трампа на Пятая авеню и объектов недвижимости, которыми он владеет совместно с Vornado Realty Trust.

Также упали в цене и поля для гольфа, которые находятся в собственности Трампа.