Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

За проголосовали 284 народных депутата.

Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Парламент проголосовал за увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия, возглавлявшего министерство с августа 2019 года.

За проголосовали 284 народных депутата.

Криклий стал первым министром, увольнение которого рассмотрели на внеочередном заседании 18 мая. Министр сам подал заявление об отставке, профильный комитет рекомендовал парламенту уволить его.

Сам Криклий во время выступления сказал, что за два года парламент не смог рассмотреть некоторые профильные законопроекты.

"Когда я стал министром, уровень выполнения соглашения по Европейской ассоциации составлял 18%, сейчас это 42%. Было заключено за год шесть соглашений с банком Реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, продолжается модернизация и строительство аэропортов, началось проектирование аэропорта в Закарпатье" , - отметил министр во время "прощального" выступления.

Криклий был одним из министров правительства Алексея Гончарука, которого переназначили после отставки Кабмина в марте 2020 года.

14 мая источника LB.ua сообщили, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение. Собеседники редакции также отметили, что вместо Криклия готовятся назначить главу "Укравтодора" Александра Кубракова. Источники в ОП уточнили, что вопрос отставки депутаты будут рассматривать во вторник, а назначение - в четверг.

До назначения министром Криклий возглавлял Главный сервисный центр МВД. На выборах в парламент 2019 года был выбран под номером 12 в списке "Слуги народа".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Блок рекламы


Похожие новости
Рада завершила рассмотрение более 800 поправок в закон о земельных аукционах и приняла его в целомРада завершила рассмотрение более 800 поправок в закон о земельных аукционах и приняла его в целом
Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороныБутусов решил сложить полномочия советника министра обороны
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставкеЗаместитель министра экономики Светлана Панаиотиди написала заявление об отставке
Степанов надеется, что Рада не поддержит его отставкуСтепанов надеется, что Рада не поддержит его отставку
В результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 200 палестинских протестующихВ результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 200 палестинских протестующих
В Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человекВ Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человек
Министра финансов Катара арестовали по подозрению в злоупотреблениях и хищенияхМинистра финансов Катара арестовали по подозрению в злоупотреблениях и хищениях
В Берлине во время акций на 1 мая пострадали пять полицейских
Корниенко: "Слуга народа" не обсуждает отставку ни одного министра, в том числе - МарченкоКорниенко: "Слуга народа" не обсуждает отставку ни одного министра, в том числе - Марченко
Рада провалила законопроект об электрошокерах для полицииРада провалила законопроект об электрошокерах для полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости