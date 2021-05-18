Верховная Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Парламент проголосовал за увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия, возглавлявшего министерство с августа 2019 года.

За проголосовали 284 народных депутата.

Криклий стал первым министром, увольнение которого рассмотрели на внеочередном заседании 18 мая. Министр сам подал заявление об отставке, профильный комитет рекомендовал парламенту уволить его.

Сам Криклий во время выступления сказал, что за два года парламент не смог рассмотреть некоторые профильные законопроекты.

"Когда я стал министром, уровень выполнения соглашения по Европейской ассоциации составлял 18%, сейчас это 42%. Было заключено за год шесть соглашений с банком Реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, продолжается модернизация и строительство аэропортов, началось проектирование аэропорта в Закарпатье" , - отметил министр во время "прощального" выступления.

Криклий был одним из министров правительства Алексея Гончарука, которого переназначили после отставки Кабмина в марте 2020 года.

14 мая источника LB.ua сообщили, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение. Собеседники редакции также отметили, что вместо Криклия готовятся назначить главу "Укравтодора" Александра Кубракова. Источники в ОП уточнили, что вопрос отставки депутаты будут рассматривать во вторник, а назначение - в четверг.