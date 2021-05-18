Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из сектора Газа

На сегодня Украина получила обращение об оказании помощи от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии.

Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из сектора Газа
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров и Министерству иностранных дел организовать возвращение граждан Украины из сектора Газа.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает "Интерфакс-Украина".

"Нет никаких сомнений в том, что наше государство всегда помогает всем украинцам. Где бы в мире они не оказались в чрезвычайных обстоятельствах и изъявили желание вернуться домой. Так будет и сейчас. Президент Владимир Зеленский поручил организовать - правительству, премьеру, МИД и нашим специальным службам, если нужно их содействие. Это долг каждой цивилизованной страны - всегда спасать своих людей", - сказал Подоляк.

По его словам, Украина уже обратилась в международные организации для оказания логистической помощи в организации возвращения людей. Подоляк напомнил, что в 2012 и 2014 годах уже был опыт такого взаимодействия - тогда украинцев удалось эвакуировать через территорию Египта.

Советник главы ОП отметил, что "на сегодня есть обращение от представителей Молдовы, Беларуси, Венгрии и Болгарии - в оказании помощи возвращения граждан этих государств вместе с украинцами".

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что по поручению президента он дал задание МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что около 120 украинцев выразили желание вернуться в Украину.

С начала нового обострения конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС боевики выпустили из сектора Газа более 3000 ракет. 17 мая израильские военные заявили об уничтожении путем авиаударов 15 километров туннелей боевиков и девяти домов лидеров ХАМАС в секторе Газа. Жители Газы назвали этот обстрел самым мощным за неделю столкновений.

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