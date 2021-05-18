Reuters: Индия не будет экспортировать вакцину от ковида до октября

Мораторий на экспорт вакцины от коронавируса из Индии вряд ли снимут раньше октября 2021-го, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Индийский Институт сыворотки крови (Serum Institute of India, SII) является крупнейшим производителем вакцин в мире и должен был быть ведущим поставщиком для глобальной инициативы COVAX. В рамках этой программы в Индии законтрактовали 1,1 млрд доз вакцин AstraZeneca/CoviShield и Novavax.

Украина также возлагала большие надежды на Индию. Для вакцинации граждан Украины было заказано 2 млн доз AstraZeneca/CoviShield и 10 млн доз Novavax. Пока государство получило только 500 тыс. доз CoviShield.

Индия остановила экспорт вакцин в конце марта после поставки за рубеж всего 66 млн доз.

Генеральный директор SII Адар Пунавала говорил, что мораторий будет действовать как минимум до конца весны. Теперь в Индии, которая переживает худшую в мире вспышку болезни от начала пандемии, говорят уже об октябре.

"Некоторым странам посоветовали не ждать экспортных поставок, учитывая текущую ситуацию в Индии", - цитирует агентство один из своих источников.

В то же время другие источники сказали, что временные рамки восстановления экспорта будут зависеть от того, насколько быстро удастся взять под контроль ситуацию с коронавирусом внутри Индии.

Напомним, что весной ситуация с коронавирусом в Индии стремительно ухудшилась. Суточная заболеваемость временами стала превышать 300-400 тысяч, также резко возросла смертность.

В стране также позволяли массовые мероприятия, после чего заболеваемость стала расти. Такая нагрузка привела к фактическому коллапсу медицинской системы: не справлялись не только больницы, которым не хватает мест и кислорода, но и крематории, где сжигают погибших. Поэтому тела умерших сжигали прямо на улицах и в парках.