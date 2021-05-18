Кличко обнародовал видео спецоперации силовиков в своем доме

Мэр Киева назвал действия правоохранителей "неубедительными".

Кличко обнародовал видео спецоперации силовиков в своем доме
Фото: Скріншот відео

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обнародовал видео следственных действий силовиков в его доме.

Видео с камер наблюдения он опубликовал в фейсбуке.

"Друзья! Краткий видеообзор о том, как отряд экипированных силовиков, якобы, не ко мне приходил сегодня утром :)

Но, в дверь, пока я был на тренировке, звонили мне. И моей соседке напротив тоже. Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, якобы живущих двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее как-то надо..." - написал Кличко.

Напомним, сегодня утром в дом Кличко пришли с обысками. Около 20 человек ждали в подъезде, пока мэр Киева был на тренировке. Впоследствии правоохранители сообщили Кличко, что приходили к жителям квартиры, расположенной ниже.

Позже в СБУ объяснили, что следственные действия происходили в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах. В то же время в Государственной фискальной службе сообщили о разоблачении группы лиц в изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.

Массовые обыски у связанных со столичной властью лиц и структур происходят уже несколько недель. Обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сообщила, что депутаты Киеврады совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах. Кроме того, следственные действия прошли в доме главы исполкома партии "УДАР", экс-нардепа Артура Палатного.

Также главное управление Нацполиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА, которых обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Кличко назвал массированные обыски давлением на столичную власть и подавлением самоуправления, согласованными на Банковой. Он считает, что это связано с тем, что Киев изучает вопрос введения исполкомов, когда община и управление городом не зависят от указаний центральной власти.

Мэр города также заявил, что атака на столичную власть происходит по схеме, которую Виктор Янукович когда-то использовал с Леонидом Черновецким. Он отметил, что правоохранители проводят "громкие" обыски в рамках уголовных производств, материалы которых КГГА передала раньше.

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