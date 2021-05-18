Яценко вернулся в "Батькивщину" после измены БЮТ в 2011 году
Фракция Юлии Тимошенко теперь будет насчитывать 25 депутатов.
Внефракционный депутат Верховной Рады Антон Яценко стал членом фракции "Батькивщины".
Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч.3 ст.60 закона о регламенте Верховной Рады сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина", - сказал Стефанчук.
Яценко уже когда-то входил в команду Юлии Тимошенко.
На выборах 2007 года он был избран депутатом от БЮТ, но в 2011 году перешел во фракцию Партии регионов, в составе которой голосовал, в частности, за пакет так называемых "диктаторских законов". Подобных депутатов-перебежчиков тогда называли "тушками".
В Верховной Раде предыдущего созыва (2014-2019 годов) Яценко входил в депутатскую группу "Возрождение", а в нынешнем созыве в феврале 2021 года был членом группы "За будущее".
После присоединения Яценко фракция "Батькивщины" будет насчитывать 25 депутатов.