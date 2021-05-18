Яценко вернулся в "Батькивщину" после измены БЮТ в 2011 году

Фракция Юлии Тимошенко теперь будет насчитывать 25 депутатов.

Яценко вернулся в "Батькивщину" после измены БЮТ в 2011 году
Фото: Прес-служба Антона Яценка

Внефракционный депутат Верховной Рады Антон Яценко стал членом фракции "Батькивщины".

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч.3 ст.60 закона о регламенте Верховной Рады сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Всеукраинское объединение Батькивщина", - сказал Стефанчук.

Яценко уже когда-то входил в команду Юлии Тимошенко.

На выборах 2007 года он был избран депутатом от БЮТ, но в 2011 году перешел во фракцию Партии регионов, в составе которой голосовал, в частности, за пакет так называемых "диктаторских законов". Подобных депутатов-перебежчиков тогда называли "тушками".

В Верховной Раде предыдущего созыва (2014-2019 годов) Яценко входил в депутатскую группу "Возрождение", а в нынешнем созыве в феврале 2021 года был членом группы "За будущее".

После присоединения Яценко фракция "Батькивщины" будет насчитывать 25 депутатов.

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