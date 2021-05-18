Рада завершила рассмотрение более 800 поправок в закон о земельных аукционах и приняла его в целом

Вместе с принятым ранее законом 2194 этот закон вносит поправки в Земельный кодекс.

Рада завершила рассмотрение более 800 поправок в закон о земельных аукционах и приняла его в целом
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада завершила рассмотрение более 800 поправок в законопроект о земельных электронных аукционах и приняла его в целом. Документ позволяет продавать земельные участки через электронные аукционы.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" в целом проголосовали 272 народных депутата.

От "Слуги народа" голоса отдали 230 нардепов, от "За будущее" - 6, "Голоса" - 14, "Доверия" - 18 и четверо внефракционных.

"Этим проектом предлагается ввести обязательную продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы. Это обеспечит не только увеличение количества проданных и арендованных объектов, но и их большую стоимость и размер арендной платы. Кроме этого, продажа и передача в пользование земельных участков через электронные торги обеспечит прозрачность процедур, поскольку субъективное влияние на земельные торги будет минимизировано и заменено автоматическими действиями электронной системы", - говорится в пояснительной записке.

Вместе с принятым ранее законом 2194 этот закон вносит поправки в Земельный кодекс, против которых активно выступала оппозиция.  

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