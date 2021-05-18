Зеленский предложил Раде признать крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины

Законопроект получил статус неотложного.

Зеленский предложил Раде признать крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде принять законопроекты о коренных народах Украины.

"Сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах. Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар", - сообщил Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.

Законопроект предусматривает, что коренным народом является автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Под эти признаки, согласно законопроекту, подпадают крымские татары, караимы и крымчаки.

Все три народа проживают на оккупированной территории Крыма, но Зеленский верит в то, что полуостров обязательно вернется в Украину.

"Склоняя перед ними головы, с надеждой на торжество справедливости и правды, украинцы вместе с крымскими татарами сегодня говорят: Крым будет свободным! Q?r?m serbest olacaq!" - заявил Зеленский.

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