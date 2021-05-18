СБУ: обыски в доме Кличко касаются "фальсифицированных нефтепродуктов", а не мэра (обновлено)

К Кличко эти следственные действия отношения не имеют.

Сотрудники Службы безопасности Украины 18 мая проводят обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, в рамках расследования уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах.

К Кличко эти следственные действия отношения не имеют, заявляют в СБУ .

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью с привлечением спецподразделения ЦСО "А" осуществляют обыски в рамках уголовного производства о фальсифицированных нефтепродуктах", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ .

В СБУ отметили, что обыски проходят сразу на нескольких локациях, в частности, в доме, где живет Кличко.

"Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", - отметили в ведомстве.

Обновление. В то же время в Государственной фискальной службе сообщили о разоблачении группы лиц в изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Отмечается, что во время обысков, которые проводились в рамках уголовного производства по фактам незаконной поставки и реализации нефтепродуктов, которые происходили в том числе и по ул. Б. Хмельницкого в г. Киеве , "задокументирована и прекращена противоправная деятельность группы лиц, связанных с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и дальнейшей реализацией товаров топливно-масличной группы с нарушением законодательства и уклонением от уплаты таможенных пошлин и других обязательных платежей, что наносило ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах".

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема. С целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, количественное содержание метилового спирта в документах существенно занижалось.

При этом субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо, отмечают в ГФС.

Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов.

В ходе проведенных обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей было изъята теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

Как сообщалось, сегодня утром в дом Кличко пришли с обысками. Около 20 человек ждали в подъезде, пока мэр Киева был на тренировке. Впоследствии правоохранители сообщили Кличко, что приходили к жителям квартиры, расположенной ниже.

Кличко считает, что продолжается давление на городскую власть.