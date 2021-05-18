Минсоц отверг обвинения в попытке уменьшить количество получателей субсидий

Более жесткие требования коснутся 2-3% получателей.

?Минсоц отверг обвинения в попытке уменьшить количество получателей субсидий
Фото: Вести

Министерство социальной политики отвергло обвинения в попытке уменьшить количество получателей субсидий.

Об этом на брифинге во вторник, 18 мая, сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, объясняя новый порядок оформления субсидий, введенный с 1 мая.

"Жилищную субсидию в прошлый отопительный период получали чуть больше 3 млн домохозяйств. Эта цифра в течение 2018, 2019 и 2020 годов была плюс-минус стабильна. Это ориентировочная численность, которую мы ожидаем и в дальнейшем. Если говорить о количестве злоупотреблений, это около 2 -3%. Это потенциально количество домохозяйств, которые декларируют недостоверную информацию или не отвечают критериям, которые сейчас уточнены. Поэтому говорить о массовых условиях, которые людям не дадут оформлять субсидии, вообще неуместно и нельзя", - сказал он.

Заместитель министра пообещал, что субсидии отменят только недобросовестным получателям.

"Вопиющий случай: человек оформил субсидию, а через две недели пошел и купил почти на миллион гривен валюты. Есть случаи покупки драгоценных металлов, то есть человек пошел и слиток золота купил, при этом оформив субсидию. Есть случаи покупки Mercedes, BMW за 750- 800 тыс., трактора нового. И при этом размер субсидии у такого человека 1,5-2 тысячи гривен. Как правило, такие люди еще позиционируют себя как безработные или получающие минимальную заработную плату", - сказал он.

В то же время Музыченко признал, что условия назначения субсидий, которые готовились Министерством финансов и были введены с 1 мая, были несовершенными. Поэтому на ближайших заседаниях Кабинета министров планируется внести определенные изменения.

"Мы разработали изменения в алгоритм назначения субсидий. Возникали большие вопросы к учету депозитов, это новое, что было введено с мая. Сейчас министерством разработан проект постановления, который, во-первых, предполагает неучет доходов от размещения депозитов, так называемых процентов, а также увеличение предельной суммы депозита, которая учитывается при назначении субсидии, в 100 тысяч гривен [сейчас 57 тыс.]", - сказал Музыченко.

По его словам, эти изменения будут введены задним числом с 1 мая, и тем гражданам, кто уже подал заявки на оформление субсидии, не нужно будет обращаться повторно.

"Кроме того, возникали вопросы относительно учета второго жилья. Это также аспект, который появился с 1 мая. Если конкретный член семьи или домохозяйства имеет два и более жилых помещения, в таком случае сейчас предусмотрено, что субсидия не будет назначаться. Мы предложили не учитывать в таких условиях, во-первых, долю жилого помещения, которое человек имеет в рамках совместной собственности. И мы предложили не учитывать дома в сельской местности. Как правило, это жилые помещения, полученные по наследству, ликвидность которых достаточно низкая", - сказал Музыченко.

При этом замминистра подчеркнул, что субсидии являются адресной помощью, которая финансируется за счет государственного бюджета, поэтому постоянное уточнение условий их назначения является оправданным и обоснованным.

Напомним, что с 1 мая в Украине меняется порядок переназначения субсидий.

Документ предусматривает, что назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

На подачу документов дали пять месяцев, до сентября включительно.

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