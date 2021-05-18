Британский патрульный корабль зашел в порт Одессы

По предварительной информации, он пробудет здесь до 4 июня.

Британский патрульный корабль HMS Trent P224 утром 18 мая прибыл в одесский порт. В 10:30 он пришвартовался к 15-му причалу гавани, передает "Думская".

Фото: Думская

Корабль вошел в Черное море днем 16 мая в ответ на эскалацию напряженности в азово-черноморском регионе. По предварительной информации, он пробудет здесь до 4 июня.

По сообщению Минобороны, во время визита этого корабля в Украину планируется проведение на его борту совместных с украинскими военными моряками тренировок, а также проведение совместной тренировки в море типа PASSEX.

HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота. Он был введен в состав ВМС в августе 2020 года. Длина корабля 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение более 2000 тонн, максимальная скорость - 25 узлов.

Фото: Думская

Фото: Думская

Экипаж - 60 моряков. Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и тому подобного. Вертолетная площадка может принять вертолет типа "Мерлин".

С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задачи в Средиземном море и Гвинейском заливе.

Основное назначение корабля - борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.

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