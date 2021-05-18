Порошенко в день депортации крымских татар: сталинские палачи воплотились в режимников Путина

За первый год депортации в местах ссылки погибло более 30 тысяч крымских татар.

Вследствие внезапной депортации крымских татар 18 мая 1944 от голода, болезней и истощения в местах ссылки погибло более 30 тысяч крымских татар в первый год. Об этом в годовщину депортации сообщил лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко.

"Безусловно, это был геноцид - одно из самых тяжелых преступлений, которое может быть совершено против человечества. Еще во времена моего президентства, 12 ноября 2015 года, парламент Украины наконец назвал вещи своими именами и признал депортацию 1944 года геноцидом. К сожалению, борьба с призраками красного террора продолжается и сейчас, 77 лет спустя. Сейчас сталинские палачи воплотились в совершенно реальных режимников Путина и совершают жестокие и циничные преступления над невиновными людьми - похищения, пытки, лишение свободы на полуострове продолжаются", - отметил Порошенко.

Напомним, в 2014 году в Украине основали День борьбы за права крымско-татарского народа, который отмечают ежегодно 18 мая. В этот день также вспоминают депортацию крымских татар.