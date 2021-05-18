Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Царевич

Она уже вернулась на работу в Печерский суд.

Киевский апелляционный суд 18 мая подтвердил оправдательный приговор судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

Об этом сообщило издание Watchers.

"Суд принял решение апелляционные жалобы прокурора и представителя потерпевших оставить без удовлетворения. А приговор Шевченковского суда оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей в составе Галины Балацкой, Ирины Силковой и Ирины Горб.

Царевич обвинялась в вынесении заведомо неправосудных решений во время Революции достоинства по ч. 2 ст. 375 УК Украины, но в 2020 году Шевченковский районный суд Киева оправдал ее.

Напомним, 29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против участников Революции достоинства.

В 2014 году Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело против Царевич, которое касалось преследования активистов Автомайдана. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич от должности.

Судья Царевич известна также тем, что входила в коллегию судей по первому делу Юрия Луценко. Она также была следственным судьей по делу об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экс-премьеру Юлии Тимошенко, а позже отказалась выносить решение об аресте Александра Ефремова.

17 марта 2021 года Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Царевич.