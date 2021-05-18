Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Царевич

Она уже вернулась на работу в Печерский суд.

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор судье Царевич
Оксана Царевич
Фото: uainfo.org

Киевский апелляционный суд 18 мая подтвердил оправдательный приговор судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.

Об этом сообщило издание Watchers.

"Суд принял решение апелляционные жалобы прокурора и представителя потерпевших оставить без удовлетворения. А приговор Шевченковского суда оставить без изменений", - говорится в постановлении коллегии судей в составе Галины Балацкой, Ирины Силковой и Ирины Горб.

Царевич обвинялась в вынесении заведомо неправосудных решений во время Революции достоинства по ч. 2 ст. 375 УК Украины, но в 2020 году Шевченковский районный суд Киева оправдал ее.

Напомним, 29 сентября 2016 года президент Петр Порошенко уволил Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против участников Революции достоинства.

В 2014 году Высший совет юстиции открыл дисциплинарное дело против Царевич, которое касалось преследования активистов Автомайдана. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия судей отстранила Царевич от должности.

Судья Царевич известна также тем, что входила в коллегию судей по первому делу Юрия Луценко. Она также была следственным судьей по делу об убийстве экс-нардепа Евгения Щербаня, где было предъявлено обвинение экс-премьеру Юлии Тимошенко, а позже отказалась выносить решение об аресте Александра Ефремова.

17 марта 2021 года Верховный Суд отменил указ об увольнении судьи Царевич.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Блок рекламы


Похожие новости
Подконтрольный РФ "суд" оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному ПриходькоПодконтрольный РФ "суд" оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Приходько
Суд в Одессе возобновил рассмотрение апелляции на приговор СтерненкоСуд в Одессе возобновил рассмотрение апелляции на приговор Стерненко
ВАКС приговорил к пяти годам бизнесмена из МолдовыВАКС приговорил к пяти годам бизнесмена из Молдовы
Студент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговорСтудент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговор
Апелляционный суд отменил решение ОАСК об отмене нового правописанияАпелляционный суд отменил решение ОАСК об отмене нового правописания
Трех инспекторов миграционной службы Португалии приговорили к лишению свободы за убийство украинца в аэропорту ЛиссабонаТрех инспекторов миграционной службы Португалии приговорили к лишению свободы за убийство украинца в аэропорту Лиссабона
Экс-регионал Колесников подтвердил, что создает новую партиюЭкс-регионал Колесников подтвердил, что создает новую партию
Царевич вернулась на работу в Печерский судЦаревич вернулась на работу в Печерский суд
США подтвердили готовность присоединиться к работе "Крымской платформы"США подтвердили готовность присоединиться к работе "Крымской платформы"
Сепаратиста из Закарпатья приговорили к 12 годам тюрьмы заочноСепаратиста из Закарпатья приговорили к 12 годам тюрьмы заочно
Последние новости
Подгружаем последние новости