ГБР завершило расследование дела Тупицкого

Судье грозит до пяти лет тюрьмы.

ГБР завершило расследование дела Тупицкого
Фото: hubs.ua

Государственное бюро расследований завершило расследование уголовного дела против судьи Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на сайтах ДБР и Офиса генпрокурора.

Тупицкого обвиняют по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний). Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В ходе расследования ГБР установило, что Тупицкий подкупил свидетеля для дачи им ложных показаний в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который пытался избежать уголовной ответственности по делу, где проходил как подозреваемый.

Также в течение 2018-2019 годов бывший глава КСУ трижды дал заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Дело пойдет в суд после того, как с его материалами ознакомится сторона защиты.

Напомним, что 21 декабря "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение.

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