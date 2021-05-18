Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Решение о заключении Медведчука под домашний арест обжаловала и сторона защиты.

Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука
Фото: Lb.ua

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает "Интерфакс-Украина".

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.

В то же время об обжаловании решения о домашнем аресте Медведчука стороной защиты сообщил народный депутат фракции "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

Напомним, что 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и незавершенном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Экс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфиреЭкс-нардеп Барна подрался с представителем "Слуги народа" в прямом эфире
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Блок рекламы


Похожие новости
Журналисты проанализировали телефонные разговоры Медведчука за 4 годаЖурналисты проанализировали телефонные разговоры Медведчука за 4 года
В Беларуси арестовали журналиста Deutsche Welle Павла Буракова
Израиль нанес удар по зданию с офисами СМИ в секторе ГазаИзраиль нанес удар по зданию с офисами СМИ в секторе Газа
Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"Власти РФ решили ликвидировать компанию Медведчука, из-за которой он получил подозрение, - "Схемы"
Суд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестомСуд оставил Стерненко и Демчука под круглосуточным домашним арестом
На Медведчука надели электронный браслетНа Медведчука надели электронный браслет
Фюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSиюФюрер РФ прокомментировал дело Медведчука и заявил о превращении Украины в анти-РоSSию
В Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной властиВ Офисе президента прокомментировали масштабные обыски в столичной власти
Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арестПечерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест
Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, - Офис генпрокурораМедведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, - Офис генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости