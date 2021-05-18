Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Решение о заключении Медведчука под домашний арест обжаловала и сторона защиты.

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте народного депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, передает "Интерфакс-Украина".

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили в пресс-службе.

В то же время об обжаловании решения о домашнем аресте Медведчука стороной защиты сообщил народный депутат фракции "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин.

Напомним, что 11 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении депутатам Верховной Рады Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они подозреваются в совершении государственной измены и незавершенном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 438 УК Украины).

Медведчуку 13 мая избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля.