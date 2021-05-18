"Голос": правительство должно отчитаться в Раде за год своей работы

Народные депутаты должны заслушать отчет правительства за год работы. Если у него не будет поддержки, то изменения должны быть более радикальными, чем смена трех министров. Об этом заявил глава фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк в эфире программы «Свобода слова».

Народный депутат убежден, что правительственный кризис начался еще год назад. О нем свидетельствует как назначение правительства без четырех министров, так и ряд других факторов.

«Правительственный кризис начался, когда два министра - министр здравоохранения и министр финансов - во время кризиса «слетели» со своих постов менее чем за месяц. Когда за год сменилось пять руководителей таможни. Когда дважды была провалена правительственная программа. Когда мы видим сейчас фактически отсутствие какого-то стратегического видения. Я хочу, чтобы правительство всегда имело ответ. Ответ, что будет делать парень-официант, которого уволили, потому что ресторан в третий раз закрыли на локдаун. Ответ, что будет делать владелец этого ресторана. Что будет делать человек, который вернулся с заработков в Украину и сейчас не хочет ехать назад, но шестьсот тысяч рабочих мест, которые обещал премьер-министр, экономический рост так и не состоялись», - заявил Ярослав Железняк.

Политик отметил, что Регламент Верховной Рады требует от правительства подать годовой отчет и представить его на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.

«Когда правительство неподотчетно и делает все, что угодно, то оно не думает даже на день вперед. И я очень хотел бы, чтобы у нас была возможность заслушать отчет правительства, проголосовать его. И если есть поддержка - хорошо, пусть работают. Но если нет, то нужны изменения более радикальные, чем даже смена трех министров», - отметил Ярослав Железняк.