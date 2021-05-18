Минэнерго инициировало запрет импорта электроэнергии из РоSSии и Беларуси

Министр энергетики Герман Галущенко попросил главу Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из РоSSии и Беларуси.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Минэнерго обращается к НКРЭКУ с просьбой воспользоваться предоставленным законом №1396-ІХ правом и запретить импорт электроэнергии из стран, не являющихся сторонами Энергетического сообщества (РоSSийской Федерации и Республики Беларусь), приняв соответствующее решение", - говорится в письме Галущенко от 17 мая.

По мнению министра, ориентация на импорт электроэнергии из стран - не членов Энергосообщества противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергобезопасности.

Одной из таких стратегических целей министр назвал интеграцию энергосистемы Украины в ENTSO-E, указав на подготовку к отделению ОЭС Украины от параллельной работы с энергосистемами РФ и Беларуси с последующим присоединением к европейской сети.

При этом он отметил, что ключевым требованием при присоединении ОЭС Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электроэнергию.

Вместе с тем, по его словам, импорт ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии, качество выполнения графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и ТЭЦ, а также негативно сказывается на угледобывающей отрасли.

Кроме того, это негативно влияет на способность производителей обеспечить закупку топлива в достаточных для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода объемах.

"Как следствие, растут риски нарушения безопасности поставок э/э и операционной безопасности ОЭС Украины, что грозит будущей ее синхронизации с ENTSO-E", - резюмировал Галущенко.

Напомним, что из-за холодной погоды и критически низких запасов угля с начала января 2021 года Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, а с февраля - из РоSSии.

В 2020 году в Украине действовал запрет на доступ к межгосударственным сечениям со странами, не являющимися членами Энергетического сообщества, но с 1 января он потерял силу. Поэтому "Укрэнерго" начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

Ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности пока не существует.