Президента Академии аграрных наук повторно отстранили от должности по подозрению во взяточничестве

Вчера, 17 мая, постановлением следственного судьи президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Гадзало повторно отстранен от занимаемой должности сроком до 8 июля этого года.

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

28 апреля Киевский апелляционный суд по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора принял решение об отстранении от должности руководителя Национальной академии аграрных наук.

"Чиновник оказал содействие в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. За это новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый получил неправомерную выгоду за включение директора опытного хозяйства "Агрономия" в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН. За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник Volkswagen Touareg.

"За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - отмечают в МВД .

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что руководство Национальной академии аграрных наук также фигурирует в уголовном деле по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.