Ситуация с Чаусом не должна быть использована, чтобы рассорить Украину и Молдову, - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины будет противодействовать попыткам РоSSии использовать ситуацию с исчезновением бывшего судьи Николая Чауса, чтобы поссорить Киев и Кишинев.

Об этом, комментируя обнародованную накануне Чаусом видеозапись, во время онлайн-брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

"Вчера был очень детальный разговор с молдавским коллегой, мы не могли не затронуть вопрос судьи Чауса. Визит совпал по времени с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа. Эта запись меняет картинку, о которой писали молдавские, а также и пророSSийские СМИ , навязывали немного другую точку зрения на события", - сказал Кулеба.

"Мы с молдавским министром единодушны в том, что ситуация с Чаусом не должна быть использована третьей стороной, а именно РФ , чтобы рассорить Украину и Молдову. Именно на этом, на противодействии гибридным атакам со стороны РоSSии, мы будем сосредоточены", - добавил министр.

Накануне бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, который исчез в начале апреля в Молдове, записал видеообращение. Он сообщил, что находится в безопасности, и его никто не похищал.

Он заявил, что на самом деле похитили его в 2016 году, с тех пор он находился в Молдове. Сейчас, по словам Чауса, он собирается вернуться, и пообещал обличительные заявления.

Напомним, что Чаус пропал 3 апреля в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы назвали исчезновения Чауса похищением, и с тех пор задержали уже двух подозреваемых.

Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Бывший судья Чаус с 2017 года скрывался в Молдове, пытаясь получить там убежище. Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.