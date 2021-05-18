РоSSия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар, - Денисова

В Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

РоSSия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар, - Денисова
В зале суда
Фото: Крымская солидарность

РоSSия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар, среди них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ.

Такие данные в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа обнародовала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 - лишены права на свободу передвижения, поскольку находятся во временно оккупированном Крыму под административным надзором", - написала она.

Омбудсман отметила, что уже восьмой год крымскотатарский народ вынужден "бороться за правду и справедливость, за право жить на родной земле, говорить на своем языке, сохранять традиции и культуру".

Принудительное выселение крымских татар с территории их исторического проживания произошло в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, только в первые годы изгнания в результате голода, массовых заболеваний, издевательств и каторжных работ в местах спецпоселений погибли более 46% крымских татар.

День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Украине отмечают 18 мая.

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