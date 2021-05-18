В Украину привезли первые 123 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech для учителей

Фото: twitter.com/UNICEF_UA

Во вторник, 18 мая, в Украину самолетом доставили 122 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщили в ЮНИСЕФ Украина.

"Только что в международный аэропорт " Киев " прибыл самолет с первыми 122 850 дозами вакцины Pfizer-BioNTech. Это первый из четырех грузов новой партии. Всего к концу недели ЮНИСЕФ доставит 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций", - говорится в сообщении.

Эта партия будет в основном (378 тыс. доз) использована для прививки первой и второй дозой от COVID-19 работников сферы образования. Остальные направят на вакцинацию приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

"Очень важно, что защиту от этой опасной инфекции сейчас могут получить учителя. Невозможно переоценить роль образования для благополучия и развития каждого ребенка. Вакцинация учителей - ключевой момент в обеспечении качества и непрерывности обучения во время пандемии", - сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Фото: twitter.com/UNICEF_UA/

Эта партия поставляется в рамках глобальной инициативы COVAX, цель которой - обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19 для всех стран мира.

Педагогов будут вакцинировать организовано, мобильными бригадами по иммунизации.

Алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию от COVID-19 такой:

Работники учебных заведений сообщают руководителям своих заведений о своем желании привиться против COVID-19.

Руководители учреждений формируют и направляют списки желающих привиться в органы управления образованием местных советов, а те - департаментам/управлениям образования и науки областных государственных администраций и городских администраций.

Департаменты/управления образования и науки предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения этих администраций.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в их заведения для прививки коллектива.

Уточненные списки руководители должны предоставить до первого приезда мобильной бригады в заведение образования. В дальнейшем любые изменения в списках согласуются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке.

Напомним, что ранее в рамках COVAX Украина получила 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной корейской SK Bioscience.