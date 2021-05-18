Милованов назвал оправданным государственное регулирование цен на рынках без конкуренции
Бывший министр экономики вступился за Кабмин.
Бывший министр экономики Тимофей Милованов назвал оправданным государственное регулирование цен на рынках без конкуренции.
Об этом он написал в фейсбуке, комментируя решение Кабинета министров ограничить торговую надбавку на бензин А-92, А-95 и дизтопливо.
"Когда следует применять государственное регулирование в рыночной экономике? Тогда, когда не работает конкуренция. Основной принцип рыночной экономики - конкуренция между компаниями и предпринимателями за клиента ведет к инновациям, инвестициям, снижению цен. Когда конкуренция не работает - тогда инноваций и инвестиций меньше, цены выше, а производство и потребление падают. В таких случаях может быть оправдано государственное регулирование", - написал Милованов.
Он сказал, что государственное регулирование очень распространено в современной рыночной экономике, и привел в качестве примера учетную ставку центральных банков, которой они влияют на стоимость денег.
"На валютных рынках есть мощный регулятор, который выполняет эту функцию [сглаживания ценовых колебаний]. На энергетических рынках настоящей конкуренции нет ввиду определенных структурных причин - зависимость от импорта и мировых цен, политизированность и частая монополизированность внутренних рынков. Как следствие, государство пытается сглаживать колебания цены через быстрые и более доступные механизмы - ограничение цен или наценок", - пояснил Милованов.
Он считает, что со временем механизмы государственного регулирования будут совершенствоваться, в том числе за счет роста роли регулятора - Антимонопольного комитета.
Напомним, что 29 марта Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром и обязал сети АЗС предварительно, не менее чем за 20 дней, декларировать в Госпотребслужбе повышение цен на горючее, если оно составляет 1% или более.
14 мая правительство ограничило торговую надбавку к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).
После этого отдельные сети АЗС временно прекратили продажу нефтепродуктов премиального сегмента из-за убыточности, а правительству пришлось срочно объяснять, что его решение не касалось брендового премиального топлива.