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Бывший министр экономики Тимофей Милованов назвал оправданным государственное регулирование цен на рынках без конкуренции.

Об этом он написал в фейсбуке, комментируя решение Кабинета министров ограничить торговую надбавку на бензин А-92, А-95 и дизтопливо.

"Когда следует применять государственное регулирование в рыночной экономике? Тогда, когда не работает конкуренция. Основной принцип рыночной экономики - конкуренция между компаниями и предпринимателями за клиента ведет к инновациям, инвестициям, снижению цен. Когда конкуренция не работает - тогда инноваций и инвестиций меньше, цены выше, а производство и потребление падают. В таких случаях может быть оправдано государственное регулирование", - написал Милованов.

Он сказал, что государственное регулирование очень распространено в современной рыночной экономике, и привел в качестве примера учетную ставку центральных банков, которой они влияют на стоимость денег.

"На валютных рынках есть мощный регулятор, который выполняет эту функцию [сглаживания ценовых колебаний]. На энергетических рынках настоящей конкуренции нет ввиду определенных структурных причин - зависимость от импорта и мировых цен, политизированность и частая монополизированность внутренних рынков. Как следствие, государство пытается сглаживать колебания цены через быстрые и более доступные механизмы - ограничение цен или наценок", - пояснил Милованов.

Он считает, что со временем механизмы государственного регулирования будут совершенствоваться, в том числе за счет роста роли регулятора - Антимонопольного комитета.

Напомним, что 29 марта Кабмин признал бензин и дизель социально значимым товаром и обязал сети АЗС предварительно, не менее чем за 20 дней, декларировать в Госпотребслужбе повышение цен на горючее, если оно составляет 1% или более.

14 мая правительство ограничило торговую надбавку к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

После этого отдельные сети АЗС временно прекратили продажу нефтепродуктов премиального сегмента из-за убыточности, а правительству пришлось срочно объяснять, что его решение не касалось брендового премиального топлива.