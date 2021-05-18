Бутусов решил сложить полномочия советника министра обороны

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил о решении сложить полномочия советника на общественных началах министра обороны Украины Андрея Тарана.

Об этом Бутусов написал в фейсбуке, назвав целый ряд причин увольнения, среди которых то, что "проблемы армии не анализируются и подменяются показухой", министр обороны не реагирует даже на проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР, "никто не несет ответственности" и тому подобное.

Напомним, Юрий Бутусов публиковал расследование о так называемом деле "вагнеровцев" и активно освещал деятельность Минобороны. О том, что ему предлагают там должность, он 8 декабря узнал из сообщения на странице ведомства в Facebook. Заявлялось, что министерство "предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание".

Журналист заявил, что принял предложение и "готов навести порядок" в Минобороны. Он также назвал условия сотрудничества: расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия роSSийских шпионов в секторе обороны, "чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций"; аудит деятельности министерства за 2020-й год в финансовой сфере и установление причин срыва гособоронзаказа и неиспользования государственных гарантий; разработка военной доктрины и тому подобное.

На следующий день Бутусов сообщил, что не получил никакой информации о предоставлении этой должности и призвал Верховную Раду заслушать его и министра обороны Тарана о ситуации в армии.

20 декабря позднее Бутусов сообщил, что на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороны. За это время он пообещал сделать серию материалов о проблемах оборонного планирования и развития армии.