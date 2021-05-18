В дом Кличко пришли с обысками, но "в другую квартиру" (обновлено)

В многоквартирный дом, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, пришли с обысками. Как пишет УП со ссылкой на источники и комментарий пресс-секретаря Кличко, около 20 человек ждали в подъезде, пока мэра не было дома.

"Около 20 человек ждут в подъезде. Предварительно, это СБУ . Пока они не зашли никуда, ждут в подъезде, потому что мэр пошел на тренировку, они разминулись. Скоро он вернется, тогда будет точно понятно, кто это, и с чем они пришли - есть какое-то постановление у них или что-либо", - сообщил источник.

Представитель Кличко Оксана Зиновьева подтвердила, что мэр не дома, а на тренировке, а комментарии относительно возможных обысков обещала предоставить позже.

Обновление. Кличко сообщил, что к двери его квартиры приходили правоохранители - это зафиксировало видеонаблюдение, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Кличко, правоохранители сообщили ему, что приходили к жителям квартиры, расположенной этажом ниже. Он рассказал, что эта квартира принадлежит работникам Оперного театра, но правоохранители сообщили ему, что сейчас ее сдают в аренду, и к нынешним ее жителям у них якобы возникли вопросы.

Впоследствии мэр города опубликовал сообщение в Facebook, в котором рассказал ход событий.

"Сегодня утром, где-то в 7:00, когда я пошел на тренировку, в подъезд зашла группа вооруженных и в шлемах правоохранителей, находившихся там, пока я тренировался. Когда я пришел домой, поднимаясь по лестнице, увидел группу правоохранителей ... На мой вопрос, что происходит, они ответили, что пришли якобы в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде бы, эта квартира сдается, и у них вопросы к арендаторам. Но ... Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю", - написал он.

Кличко считает, что продолжается давление на городскую власть.

"Такого не было даже во времена Януковича. И за такие незаконные действия и режиссерам, и исполнителям придется отвечать по закону!" - отметил мэр.

Журналист "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что к дому, где живет мэр, в 7:30 приехала группа вооруженных лиц в экипировке сотрудников правоохранительных органов.

Сам Кличко в это время выехал на тренировку, поэтому с группой разминулся.

Массовые обыски у связанных со столичной властью лиц и структур происходят уже несколько недель. Обыски прошли в "Киевзеленстрое", в КП "Спецжитлофонд", в "Киеавтодоре", в "Киевском институте земельных отношений" и "Киевгорсвете". Киевская прокуратура сообщила, что депутаты Киеврады совместно с экс-нардепом 7-8 созывов якобы занимались "крышеванием" нелегальной торговли в подземных переходах.

Кроме того, следственные действия прошли в доме главы исполкома партии "УДАР", экс-нардепа Артура Палатного.

Также главное управление Национальной полиции сообщило о подозрении трем нынешним и четырем бывшим сотрудникам Департамента социальной политики КГГА, которых обвиняют в завладении бюджетными средствами в сумме 13,5 млн гривен.

Кличко назвал массированные обыски давлением на столичную власть и подавлением самоуправления, согласованным на Банковой. Он считает, что это связано с тем, что Киев изучает вопрос введения исполкомов, когда общество и управление городом будут не зависимыми от указаний центральной власти.

Мэр города также заявил, что атака на столичную власть происходит по схеме, которую Виктор Янукович когда-то использовал с Леонидом Черновецким. Он отметил, что правоохранители проводят "громкие" обыски в рамках уголовных производств, материалы которых КГГА передала раньше.