Снайпер ранил украинского бойца на Донбассе

РоSSийские оккупанты обстреливали украинских воинов из жилых кварталов Донецка.

Снайпер ранил украинского бойца на Донбассе
Фото: mvs.gov.ua

За прошедшие сутки, 17 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Так, вблизи Новолуганского враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков оккупанты два раза произвели обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов. Неподалеку от Зайцева противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а около Опытного - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде поселка Новотошковское роSSийские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Причепиловки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное", - сообщают в штабе.

На обстрелы противника наши военные открывали ответный огонь.

Также Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях. В частности, вечером 17 мая, наемниками был осуществлен обстрел позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Пески из минометов калибра 82 и 120 мм непосредственно из жилых кварталов Донецка. В качестве мест огневых позиций минометов оккупанты выбрали площадки в жилой застройке в непосредственной близости от Городской клинической больницы №21.

"Целью действий пророSSийских наемников было провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Традиционно обстрелы со стороны оккупантов сопровождались интенсивными информационными «вбросами». Украинская сторона СЦКК зафиксировала данные грубые нарушения и проинформировала представителей СММ ОБСЕ.", - отмечают украинские военные.

По состоянию на 7:00 18 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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