Украина внесла в "черный список" 6 граждан РФ за создание пропагандистского кино

В перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, по состоянию на 17 мая находится 187 человек.

Украина внесла в "черный список" 6 граждан РФ за создание пропагандистского кино
Фото: politeka.net

Министерство культуры и информационной политики внесло 6 граждан РоSSии в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Обновленный перечень доступен на сайте министерства.

В перечень попали роSSийские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов и Иван Соловьев, оператор Леонид Рудкевич, режиссер Вера Соколова и композитор Евгений Ширяев.

Отмечается, что все они участвовали в создании роSSийской киноленты "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021).

Фильм рассказывает историю двух молодых военнослужащих-крымчан, которые "попадают в плен СБУ".

В перечне лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, по состоянию на 17 мая находится 187 человек.

Напомним, ранее роSSийского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

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