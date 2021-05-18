Суд начал рассмотрение кассационной жалобы генерала Назарова по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске

В суде военный и его защита требуют отменить решение судов первых двух инстанций.

Суд начал рассмотрение кассационной жалобы генерала Назарова по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске
Фото: sudreporter.org

17 мая Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение кассационной жалобы бывшего начштаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова. Его ранее приговорили к семи годам тюрьмы за халатность, которая привела к гибели 49 украинских военных.

Об этом сообщает “Радио свобода”.

В суде военный и его защита требуют отменить решение судов первых двух инстанций - Павлоградского районного и Днепровского апелляционного - о признании Назарова виновным в служебной халатности, которая привела к сбиванию самолета боевиками и гибели военных, и осуждения его на 7 лет заключения.

Вместе с тем, как сообщил Радио Свобода адвокат потерпевших Виталий Погосян, он и родственники погибших настаивают на оставлении приговора Назарову без изменений.

Виктор Назаров пока на свободе, ведь раньше Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда остановил исполнение ему приговора из-за подачи ним кассационной жалобы.

«Если приговор вступит в силу, тогда его возьмут под стражу», - отметил Погосян.

Сегодня в суде присутствовали 12 членов семей погибших.

Суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Продолжение слушания запланировали на 18 мая.

Напомним, в марте 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, приведшей к трагедии, и назначил 7 лет тюремного заключения. В то же время суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны по 500 тыс. грн каждый, то есть на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, который был одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбивания самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.

Назаров обвинения в свой адрес отвергает. В частности, он отметил, что во время досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположения" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению".

11 декабря Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор генералу Назарову. Генерал назвал решение "глупым" и сказал, что будет готовить жалобу в Верховный суд.

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