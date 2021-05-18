Рабочая группа при президенте по вопросам пропавших без вести не заседала с прошлого года, - Денисова

На временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей насчитывается 258 пропавших без вести граждан Украины.

Рабочая группа при президенте по вопросам пропавших без вести не заседала с прошлого года, - Денисова
Фото: Людмила ДенисоваФБ

С прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по результатам встречи с матерями военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, и представителями общественных организаций, представляющих интересы членов семей указанных лиц.

По словам Денисовой, сейчас на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей насчитывается 258 пропавших без вести граждан Украины.

"Матери выразили обеспокоенность тем фактом, что с прошлого года не состоялось ни одного заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных). Последний раз на заседание члены рабочей группы собирались 9 июля 2020 года", - сообщила Денисова.

По мнению омбудсмена, для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей лиц пропавших без вести, общественных организаций и властных структур.

"С таким предложением буду обращаться к руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку", - отметила Денисова.

Напомним, по состоянию на середину апреля контролируемые Россией силы удерживали на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих.

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