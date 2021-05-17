Журналисты проанализировали телефонные разговоры Медведчука за 4 года

Как утверждают расследователи, Медведчук с 2014 года осуществлял пророSSийское влияние на украинское руководство.

Журналисты проанализировали телефонные разговоры Медведчука за 4 года
Фото: Lb.ua

Журналисты BIHUS.info проанализировали телефонные разговоры главы политсовета партии "Оппозиционная платформа-За жизнь" Виктора Медведчука за 4 года.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале проекта.

"Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за 4 года, которые свидетельствуют - он транслировал пророSSийские месседжи в уши руководства страны", - отмечают расследователи.

Как утверждают журналисты, записи объясняют, как на фоне Революции Достоинства Медведчук "из врага превратился в друга Банковой и главного переговорщика с оккупантами, чьи интересы на самом деле отстаивал украинский переговорщик и какие отношения на самом деле у Медведчука с Путиным".

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения нардепам Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов (нарушение норм и правил войны). Тем временем в доме Медведчука и его офисах прошли обыски. По данным СМИ, охранники нардепа не дали следователям вручить ему подозрение и уверяли, что его нет. Впоследствии Медведчук заявил, что его действительно в тот день не былоЮ - он с женой якобы находился в соседней области.

13 мая Печерский райсуд отправил Медведчука под домашний арест.

Комментируя дело Медведчука, его кум, президент РФ Владимир Путин заявил о "превращении Украины в анти-РоSSию".

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