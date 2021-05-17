Зеленский обсудил с главой МИД Грузии взаимодействие на пути евроинтеграции

Стороны также обсудили усиление двустороннего диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Грузии взаимодействие на пути евроинтеграции и усиление двустороннего диалога.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Рад оживлению отношений Украины и Грузии. Обсудил с Давидом Залкалиани поддержку территориальной целостности двух стран, взаимодействие на пути евроатлантической интеграции и усиление двустороннего диалога", - написал Зеленский.

Он также пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили присоединиться к празднованию Дня Независимости Украины.

Радий пожвавленню відносин ?? і ??. Обговорив з @DZalkaliani підтримку територіальної цілісності двох країн, взаємодію на шляху євроатлантичної інтеграції та посилення двостороннього діалогу. Передав запрошення @Zourabichvili_S долучитися до святкування Дня Незалежності України. pic.twitter.com/MgolvaMOZ9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2021

Напомним, Украина, Грузия и Молдова готовят письмо в Европейский Союз относительно возможного создания схемы поддержки для стран Восточного партнерства вроде той, что недавно была применена для стран Западных Балкан.

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