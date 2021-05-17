"Слуг" опросят в приложении об увольнении и назначении трех министров

Голосов "за" увольнение и назначение новых министров в четверг в Раде хватит.

"Слуг" опросят в приложении об увольнении и назначении трех министров
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракция "Слуга народа" проведет внутрипартийный опрос в электронном приложении об увольнении и назначении трех министров.

Фракция "Слуга народа" предварительно согласовала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия и торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Согласовано также назначение новых руководителей Мининфраструктуры - действующего главы "Укравтодора" Александра Кубракова и Минторга - главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Фракция также заслушала министра здравоохранения Максима Степанова, на должность которого претендует действующий главный санврач Виктор Ляшко.

Некоторые "Слуги народа" выступили "против" увольнения Степанова. Но голосов "за" увольнения и назначения новых министров в четверг в Раде хватит. Криклий и Петрашко "останутся в команде" - они получат новые должности.

Об этом LB.ua сообщили несколько источников в "Слуге народа" по результатам заседания фракции.

"Главное в выступлении Степанова: "Я не против уйти, но я хочу услышать причины". Будет голосование в приложении по трем министрам ... Против увольнения Степанова выступила член парламентского комитета по вопросам здравоохранения и нардеп фракции Оксана Дмитриева", - сообщил источник.

По словам другого собеседника, "максимум 15 нардепов из фракции не поддерживают отставку Степанова, так как всех нас заставляли ходить по эфирам и рассказывать об эффективной вакцинации. А пока аргумент главы правительства Дениса Шмыгаля за отставку Степанова - это провал вакцинации".

Еще один нардеп отметил, что Степанов на фракции защищал результаты своей работы: "Я поднял медицинскую систему. Мое увольнение несправедливо. Но глечики побиты. Я это понимаю", - рассказал нардеп о выступлении министра.

По словам источника, один из нардепов "Слуги" Александр Качура несколько раз спрашивал у Степанова: была ли договоренность с президентом об увольнении и просьбы Владимира Зеленского написать заявление по собственному желанию.

"Он этот вопрос задавал министру трижды. Что Степанов в ответ подтвердил. Тогда Качура задал еще один вопрос: "Просил ли президент уволиться по собственному желанию, потому что пришло время?" Степанов это также подтвердил. Но заявление не написал, аргументируя, что он на самом деле работал все это время и эффективно".

Еще один источник прогнозирует, что "голоса завтра за увольнения трех министров будут. Как и "за" назначение новых руководителей трех министерств в четверг. Криклий и Петрашко также останутся в команде президента, получат другие должности".

Напомним, накануне стало известно, что министры Петрашко и Криклий написали заявления об увольнении. Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. На заседании присутствовали 15 членов комитета, из них 7 поддержали отставку, 7 воздержались при голосовании, 1 проголосовал против.

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