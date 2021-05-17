Всемирный экономический форум, который должен был состояться в Сингапуре, отменили

Следующую встречу планируют на первую половину 2022 года.

Всемирный экономический форум, который должен был состояться в Сингапуре, отменили
Фото: Цензор

Всемирный экономический форум, планируемый в Сингапуре, отменил встречу, которая должна была состояться через три месяца.

Об этом сообщают организаторы форума.

"Трагические обстоятельства, складывающиеся в различных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость вакцинации и неопределенность относительно новых вариантов (коронавируса - Ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в запланированных масштабах" , - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что следующая встреча состоится в первой половине 2022 года. Конкретное время и место проведения форума определят позже.

Напомним, изначально планировалось, что Всемирный экономический форум пройдет в середине мая, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на август 2021 года. Традиционно этот форум проводят в Давосе, однако коронавирус заставил перенести его в другое место.

Форум в Давосе - самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"15-летний россиянин пришел пешком в Украину "в поисках лучшей жизни"
"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко"Слуги" в понедельник обсудят увольнение Степанова, - Корниенко
Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"Суд Нидерландов уточнил дату решения по делу "скифского золота"
В Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части телаВ Минздраве просят украинцев не фотографировать в "Дії" животных и части тела
Зеленский открыл "Киберцентр UA30"
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский завтра посетит форум "Украина 30. Цифровизация"Зеленский завтра посетит форум "Украина 30. Цифровизация"
Белорусского барабанщика Санчука, который играл на протестах, осудили на 6 летБелорусского барабанщика Санчука, который играл на протестах, осудили на 6 лет
Студент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговорСтудент, который облил краской памятник Бандере во Львове, получил приговор
Завтра возобновят проведение форумов "Украина 30"Завтра возобновят проведение форумов "Украина 30"
В Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на ДонбассеВ Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе
Кличко: каждый украинец должен понять истинную цену словам "минута мира"Кличко: каждый украинец должен понять истинную цену словам "минута мира"
Аваков назвал преждевременным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил нападавшего на его домАваков назвал преждевременным подозрение ветерану АТО, который смертельно ранил нападавшего на его дом
В Италии задержали бывшего полицейского, который воевал на Донбассе против ВСУВ Италии задержали бывшего полицейского, который воевал на Донбассе против ВСУ
Полиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром вместо АваковаПолиция задержала мужчину, который говорил, что станет министром вместо Авакова
КГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снестиКГГА предоставила охранный статус особняку, который Киевсовет разрешил снести
Последние новости
Подгружаем последние новости