Всемирный экономический форум, который должен был состояться в Сингапуре, отменили

Всемирный экономический форум, планируемый в Сингапуре, отменил встречу, которая должна была состояться через три месяца.

Об этом сообщают организаторы форума.

"Трагические обстоятельства, складывающиеся в различных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость вакцинации и неопределенность относительно новых вариантов (коронавируса - Ред.) в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в запланированных масштабах" , - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что следующая встреча состоится в первой половине 2022 года. Конкретное время и место проведения форума определят позже.

Напомним, изначально планировалось, что Всемирный экономический форум пройдет в середине мая, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на август 2021 года. Традиционно этот форум проводят в Давосе, однако коронавирус заставил перенести его в другое место.

Форум в Давосе - самый престижный и наиболее резонансный ежегодный глобальный саммит. Впервые он состоялся в 1971 году.