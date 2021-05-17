Бывшего боевика "ЛНР" осудили за призывы к ликвидации независимости Латвии

Суд в Риге заочно приговорил бывшего боевика так называемой "ЛНР" члена Национал-большевистской партии Бенеса Айо, известного также под прозвищем "Черный Ленин", к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Он призвал к ликвидации государственной независимости Латвии, сообщает Delfi.

Суд признал бывшего боевика виновным в нарушении статей 81, 82 и 83 Уголовного кодекса Латвии, то есть в призыве к силовому свержению власти, призыве к ликвидации государственной независимости и призыве к подрыву территориальной целостности Латвии.

"Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, несколько лет он находился на территории так называемой "ЛНР". Согласно данным следствия, Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины", - отметили в агентстве.

В марте 2014 года во время крымских событий "Черный Ленин" приехал на полуостров для помощи "зеленым человечкам". В мае его задержали на украинской границе и выдворили из страны в Великобританию. Вскоре после депортации он вернулся, но уже на Донбасс, где присоединился к боевикам.