Подконтрольный РФ "суд" оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Приходько

В марте крымчанина приговорили к пяти годам заключения.

Подконтрольный РФ "суд" оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Приходько
Олег Приходько
Фото: crimean-solidarity.org

РоSSийский апелляционный военный суд рассмотрел апелляционные жалобы, инициированные как стороной защиты, так и государственным обвинителем, и оставил без изменений приговор украинскому политзаключенному Олегу Приходько.

Как пишет "Крымская солидарность", судья Сергей Винник решил, что приговор, вынесенный Южным окружным военным судом в виде пяти лет лишения свободы - справедлив.

"Сразу после вступления в силу решения судьи Магомадова стороны обжаловали его в апелляционном суде. Прокурор, сначала просивший 11 лет лишения свободы для украинского активиста, повторил свои требования в жалобе. Адвокаты же настаивали на невиновности подзащитного и сфабрикованности уголовного дела", - говорится в сообщении.

Апелляционный суд не учел мнение одной из сторон, оставив приговор в силе.

Ранее сторона защиты сообщала о подготовке документов для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. После рассмотрения дела в роSSийском апелляционном суде адвокаты могут обращаться в международные инстанции.

Напомним, Олега Приходько задержали в прошлом году 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже якобы обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из-под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство, чтобы подорвать городскую администрацию Сак, чтобы повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

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