Антитеррористические учения с участием тысячи силовиков и 100 единиц спецтехники провели в Виннице

Правоохранители ликвидировали "диверсантов" и освобождали заложников.

Фото: mvs.gov.ua

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Винницкой области провела плановые антитеррористические учения. Мероприятия проводились в областном центре и прилегающих районах, привлечено было около 1000 человек личного состава и 100 единиц спецтехники.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

По легенде тренировок, группа условных «террористов» прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности.

"Подразделения борьбы с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Главной целью мероприятия было повышение уровня межведомственного взаимодействия и готовности к противодействию возможным диверсионным и террористическим угрозам.

В тренировках принимали участие военнослужащие воинской части 3008 Западного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Государственной пограничной службы, Военной службы правопорядка, патрульной полиции, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

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