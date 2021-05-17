Антитеррористические учения с участием тысячи силовиков и 100 единиц спецтехники провели в Виннице

Фото: mvs.gov.ua

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Винницкой области провела плановые антитеррористические учения. Мероприятия проводились в областном центре и прилегающих районах, привлечено было около 1000 человек личного состава и 100 единиц спецтехники.

Об этом сообщает пресс-центр МВД .

По легенде тренировок, группа условных «террористов» прибыла на территорию города для совершения диверсионно-террористических действий на объектах повышенной опасности.

"Подразделения борьбы с терроризмом отработали комплекс совместных действий, направленных на выявление и локализацию злоумышленников, освобождение заложников и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Главной целью мероприятия было повышение уровня межведомственного взаимодействия и готовности к противодействию возможным диверсионным и террористическим угрозам.