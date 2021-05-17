Нардеп Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат Рады

Медведчук утверждал, что тот лечится в Беларуси.

Народный депутат Тарас Козак, подозреваемый в государственной измене, официально не находится ни в отпуске, ни в командировке, ни на больничном. Однако в Украине его в данный момент нет.

Об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос издания "Бабель".

Соратник Козака Виктор Медведчук на суде утверждал, что тот находится в Беларуси на лечении.

В Раде сообщили, что в период с 17 ноября 2020 года по 13 мая 2021 года Козак был в отпуске за свой счет с 16 до 18 февраля. Также он 5 раз оформлял командировки для работы с избирателями: с 20 по 29 ноября 2020 года, с 25 декабря по 3 января 2021-го, с 19 февраля по 28 февраля 2021-го, с 19 марта по 28 марта 2021-го и с 16 апреля по 25 апреля 2021 года.

Согласно данным электронной регистрации нардепов, Козак раз посещал заседания Рады до 16 ноября 2020 года. С тех пор он не появлялся в сессионном зале. Но, как отметили в Раде, все это время он получал зарплату на основании табелей от комитетов согласно отработанным календарным дням. Там отмечают, что его отсутствие на пленарных заседаниях учтено в этих табелях.

Напомним, 11 мая генпрокурор подписала подозрения Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку. Им инкриминируют статьи за государственную измену и покушение на разграбление национальных ресурсов.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны включил Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Туда же попал и Тарас Козак с его женой. Решением СНБО президент также фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком. Кроме того, арестовали часть трубопровода "Самара - Западное направление", в народе известную как "труба Медведчука". Сам политик причастность к ней отрицал.

После этого, в марте, СБУ вызвала на допрос Медведчука по делу о государственной измене. Следователи провели допрос Медведчука относительно фактов, фигурирующих в "пленках Медведчука-Суркова", ранее обнародованных в СМИ.

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