В ГФС попросили нардепов из налогового комитета не распространять фейки о сотрудниках

Государственная фискальная служба призвала комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не распространять неправдивые сведения о работе ведомства и его сотрудниках.

Ранее народные депутаты Андрей Холодов и Ольга Василевская-Смаглюк, занимающие руководящие посты в данном парламентском комитете, распространили информацию о том, что сотрудники ГФС стали участниками массовой драки со стрельбой в ночь на 15 мая в клубе “Культ” на Позняках. Данную информацию опровергли в пресс-службе ГФС.

15 мая в расположенном на улице Ревуцкого на столичном жилом массиве Позняки ночном клубе “Культ” произошла массовая драка со стрельбой, в ходе которой был ранен охранник заведения. Прибывшая на место полиция задержала участников происшествия, изъяв оружие, боеприпасы и крупные суммы наличных. Дарницкое управление Нацполиции продолжает следственные действия по данному инциденту.