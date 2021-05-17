В ГФС попросили нардепов из налогового комитета не распространять фейки о сотрудниках

Информацию о якобы причастности сотрудников ГФС распространили Василевская-Смаглюк и Холодов.

Государственная фискальная служба призвала комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не распространять неправдивые сведения о работе ведомства и его сотрудниках.

Ранее народные депутаты Андрей Холодов и Ольга Василевская-Смаглюк, занимающие руководящие посты в данном парламентском комитете, распространили информацию о том, что сотрудники ГФС стали участниками массовой драки со стрельбой в ночь на 15 мая в клубе “Культ” на Позняках. Данную информацию опровергли в пресс-службе ГФС.

15 мая в расположенном на улице Ревуцкого на столичном жилом массиве Позняки ночном клубе “Культ” произошла массовая драка со стрельбой, в ходе которой был ранен охранник заведения. Прибывшая на место полиция задержала участников происшествия, изъяв оружие, боеприпасы и крупные суммы наличных. Дарницкое управление Нацполиции продолжает следственные действия по данному инциденту.

Фото: ГФС в Facebook

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