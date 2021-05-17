В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки

Он требовал деньги за содействие в уклонении от службы в армии.

В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
Фото: mvs.gov.ua

В Луганской области задержали военного комиссара, требовавшего от местного жителя 1,5 тысячи долларов взятки за помощь в уклонении от срочной службы.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Оперативники управления стратегических расследований в Луганской области с коллегами-правоохранителями 15 мая задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи оговоренной суммы средств", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, сообщили задержанному о подозрении.

"Военному комиссару районного территориального центра комплектования и социальной поддержки инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в МВД.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Ранее на Житомирщине разоблачили двух должностных лиц полиции, бравших взятки талонами на топливо.

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