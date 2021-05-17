В Луганской области военкома задержали на $1,5 тыс. взятки
Он требовал деньги за содействие в уклонении от службы в армии.
В Луганской области задержали военного комиссара, требовавшего от местного жителя 1,5 тысячи долларов взятки за помощь в уклонении от срочной службы.
Об этом информирует пресс-служба МВД.
"Оперативники управления стратегических расследований в Луганской области с коллегами-правоохранителями 15 мая задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после передачи оговоренной суммы средств", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Краматорске, сообщили задержанному о подозрении.
"Военному комиссару районного территориального центра комплектования и социальной поддержки инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в МВД.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.
Ранее на Житомирщине разоблачили двух должностных лиц полиции, бравших взятки талонами на топливо.