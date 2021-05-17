Ткаченко заявил о разблокировании проекта строительства Музея Революции достоинства

Авторские имущественные права на реализацию архитектурного проекта передали музею.

Ткаченко заявил о разблокировании проекта строительства Музея Революции достоинства
Фото: Макс Требухов

Национальный музей Революции достоинства и немецкое архитектурное бюро Kleihues + Kleihues договорились о передаче музею авторских имущественных прав на реализацию архитектурного проекта - строительства Национального музея Революции достоинства на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, ситуация с реализацией музея затянулась. Но я рад, что сегодня мы присутствуем на мероприятии, которое фактически разблокирует начало проектных, а в дальнейшем и строительных работ по музею", - сказал Ткаченко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По словам генерального директора Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства Игоря Пошивайло, следующим шагом станет подготовка к проведению тендера на определение генерального проектировщика.

Кроме того, он спрогнозировал, что музей может быть полностью запущен в работу через пять лет. Так, с 2022 года могут начаться строительные работы, которые продлятся два года, до открытия первой очереди. В 2026 году весь музей, по прогнозам, будет сдан в эксплуатацию.

Как сообщалось, в июне 2018 года по результатам заседания международного полномочного и независимого жюри конкурса в номинации "Музей Революции достоинства" первую премию получил проект "Штурм холма" немецкого архитектурного бюро Kleihues Gesellschaft von Architekten mbH.

По словам победителей конкурса Я. Кляйгуса и И. Кресснера, суть проекта музея - в сочетании прошлого и будущего, а также соединении самого музея и мемориала. Вдоль аллеи Героев Небесной сотни будут ниши, в которых будут стоять памятники в честь погибших. Наклонный пандус будет приводить людей вдоль ниш в музей, и это будет финальная точка "пути памяти".

Напомним, в прошлом году 19 ноября в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово-экономической деятельности музея, в частности, с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что были выявлены финансовые нарушения в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. Основные же следственные действия ведутся по генподрядчику, который должен был построить Мемориальный комплекс. На его счет был переведен аванс в размере 111 млн грн, а осталось там только около 10 млн, при этом музей не построен. Впрочем, строительство музея пока невозможно, поскольку земельный участок арестован: там проводят следственные действия и эксперименты, необходимые для расследования расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

В Киевской городской прокуратуре считают, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы. Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.

В музее сообщили, что подрядчик потратил этот аванс на другие цели, кроме прописанных в контракте. Он предоставлял информацию о закупленном дереве и граните - это самые дорогие статьи расходов, а также производил траты на другие материалы для мемориала. Подрядчик закупил 105 деревьев и особый гранит, который привезли из-за границы, и который хранится сейчас в Украине. При музее создан отдельный профессиональный отдел, который занимается всеми вопросами, связанными со строительством.

23 ноября в Национальный музей Революции Достоинства пришли с новой проверкой.

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