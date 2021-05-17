Лукашенко разрешил использовать боевую технику против митингующих

Силовикам разрешено запрещать гражданам проводить фото- и видеосъемку и аудиозапись.

Правящий в Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, снимающий с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия "с учетом обстановки".

Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Также закон позволяет проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспортных средств при задержании. Силовикам разрешено запрещать гражданам проводить фото- и видеосъемку и аудиозапись.

Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при прекращении массовых беспорядков.

В отношении лиц, подлежащих государственной защите, Лукашенко позволил перевод на другую службу или работу, а также изменение внешности. Среди этой категории лиц - государственные служащие, судьи, работники СМИ , члены избирательных комиссий, а также их близкие.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Напомним, на прошлой неделе Лукашенко подписал декрет о передаче полномочий в случае его смерти.

С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах продолжаются протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют нового, свободного голосования.