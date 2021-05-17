Украина, Грузия и Молдова попросят ЕС о программе поддержки по типу Западных Балкан

С начала пандемии Евросоюз мобилизовал для них 3,3 млрд евро.

Украина, Грузия и Молдова попросят ЕС о программе поддержки по типу Западных Балкан
Фото: kmu.gov.ua

Украина, Грузия и Молдова готовят письмо в Европейский Союз относительно возможного создания схемы поддержки для стран Восточного партнерства вроде той, что недавно была применена для стран Западных Балкан.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины по итогам встречи премьера Дениса Шмыгаля с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

На этой встрече речь шла, в частности, о противодействии COVID-19 и обеспечении населения обоих государств необходимым количеством вакцин. Именно в этом контексте страны собираются обратиться в Евросоюз.

"Мы согласовали проект письма, и я готов его подписать как можно быстрее", - сказал Шмыгаль.

Напомним, что с начала пандемии коронавирусной болезни Европейский Союз мобилизовал 3,3 млрд евро для стран Западных Балкан. Часть этих денег выделялась на закупку медицинского оборудования и материалов, вакцин, но больше половины суммы (1,7 млрд евро) - это льготные займы Европейского инвестиционного банка, еще 750 млн составляла макрофинансовая помощь.

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