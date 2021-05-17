Западные посольства выразили озабоченность нападениями на ЛГБТ в Украине

Западные посольства выразили озабоченность в связи с нападениями на активистов ЛГБТ в Украине и предложили расширить определение преступлений на почве ненависти, включив в них нападения из-за гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Об этом говорится в заявлении к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии, который отмечается 17 мая.

"Украина достигла заметного продвижения вперед по признанию и защите прав человека, но эта работа остается незавершенной. Мы обеспокоены сообщениями от защитников прав человека о случаях нетерпимости, дискриминации и нападений на активистов ЛГБТИК и отсутствии привлечения к ответственности за эти преступления", - говорится в нем .

Посольства призвали Украину к продолжению реформы правоохранительных органов и судебной системы, которая, по их мнению, необходима для того, чтобы предоставить каждому ощущение безопасности, справедливости и правосудия.

"Мы приветствуем недавнее одобрение новой версии Национальной стратегии по правам человека; но мы продолжаем призывать Украину полностью имплементировать эту стратегию и план действий, в частности, сделав дополнительные шаги для воплощения антидискриминационных мер по ЛГБТИК-людей. Мы также внимательно следим за прогрессом о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины с целью расширения определения преступления на почве ненависти и включения в эту категорию преступлений на основе гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Украина может рассчитывать на поддержку международного сообщества для достижения этих целей", - говорится в заявлении.

Оно является общим от имени посольств Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Израиля, Италии, Литвы, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, Испании , Швеции , Швейцарии, Великобритании, США , а также от имени Канадской полицейской миссии в Украине, Делегации Европейского Союза и Консультативной миссии Европейского Союза.

Напомним, что в 2020 году в Украине было зафиксировано 188 случаев нападений, дискриминации и других нарушений прав ЛГБТ-людей в Украине. Это почти вдвое меньше, чем в 2019 году, когда правозащитники задокументировали 369 случаев, что объясняется в первую очередь пандемией COVID-19 и введенными карантинными ограничениями.