Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"

Хусам Абу Арбид руководил ракетными обстрелами израильской территории.

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из командиров "Исламского джихада"
Фото: newsru.co.il

Армия обороны Израиля и Общая службы безопасности (ШАБАК) заявили о ликвидации командира Северного округа "Бригад Аль-Кудс" (военное крыло "Исламского джихада") Хусама Абу Арбида.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа сообщает Newsru.co.il.

Отмечается, что Абу Арбид занимал этот пост более 15 лет, был ответственным за обстрел израильской территории противотанковыми ракетами.

Кроме того, Хусам Абу Арбид руководил ракетными обстрелами израильской территории.

По данным палестинских источников, израильские ВВС атаковали три автомобиля на перекрестке Абу-Хасир в городе Газа. В результате этой атаки были убиты Хусам Абу Арбид и еще двое боевиков.

Накануне Израиль заявил, что разбомбил дом лидера ХАМАСа.

Утром понедельника израильские военные заявили об уничтожении путем авиадуаров 15 километров туннелей боевиков и девять домов лидеров ХАМАС в секторе Газа. Жители Газа назвали этот обстрел самым мощным за неделю столкновений.

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